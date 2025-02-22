В Вологде мусульманин совершил намаз в православном соборе

В Вологде мусульманин провел намаз в соборе святого Николая Чудотворца. После этого муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что с религиозной точки зрения такое поведение допустимо, если священнослужитель не против.
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