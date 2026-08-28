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Пронедра

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Правительство РФ готовит новые меры контроля за оборотом нефтепродуктов и ценами

Правительство РФ готовит новые меры контроля за оборотом нефтепродуктов и ценами на топливном рынке К ним относится создание системы мониторинга поставок топлива объемом от одной тонны.

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