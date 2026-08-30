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Сайт города Караганды

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Карагандинский «Шахтёр» снова сыграет в высшем дивизионе Казахстана

Карагандинский «Шахтёр» снова сыграет в высшем дивизионе Казахстана

Футбольный клуб «Шахтёр» из Караганды обеспечил себе выход в Премьер-лигу по итогам сезона в Первой лиге.

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