Argentina's Lionel Messi to retire from international soccer

Argentina's Lionel Messi will retire from international soccer, ending a legendary, record-breaking tenure, he announced Monday on Instagram.
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