Когда Россия приземлится окончательно?

Юрий Ильинов

FAA в США снова вынуждено «приземлить» самолёты Boeing 737 Max 9 из-за нерешённых технических проблем Американское федеральное агентство гражданской авиации (FAA) предписывает приостановить полёты самолётов Boeing 737, подтвердив информацию о том, что у них выявлены проблемы с дверями (люками). Одним из резонансных событий стала ситуация на борту лайнера авиакомпании Alaska Airlines, который в прошлом месяце направлялся из штата Орегон в Калифорнию. В полёте у самолёта буквально вырвало дверь (люк), и 177 человек, находившиеся на борту на высоте в несколько километров, были подвергнуты серьёзнейшей опасности. После этого в США было зафиксировано ещё несколько случаев проблем с дверями у самолётов «Боинг 737 Max 9». Причём производитель пока не даёт детальных разъяснений, по какой именно причине крепление может быть сорвано во время полёта. Администрация FAA: Мы усиливаем надзор над производственными линиями и поставщиками Boeing и ограничиваем выдачу определённых разрешений до тех пор, пока мы не убедимся, что проблемы контроля качества, выявленные в ходе этого процесса, решены. Изначально FAA «приземлило» 171 из 218 самолётов указанной модели, используемых американскими авиакомпаниями. Оставшиеся, по некоторым данным, к тому моменту уже находились не ремонте и не эксплуатировались. Это притом, что 135 самолётов «Боинг 737» после проверки вернули, однако потом директива FAA вновь привела к остановке их эксплуатации. На этом фоне стало известно о том, что авиакомпании и само FAA намерены нанять большее число технических специалистов, которые могли бы заниматься осуществлением технадзора в авиапарках. Однако сразу же проявилась проблема: достаточного числа таких профессионалов для проверки сотен самолётов просто нет. То есть, сначала нужно потратить деньги на их подготовку, а уж затем распределять по авиапаркам США.