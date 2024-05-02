В России перестали ставить оригинальные комплектующие на технику Apple

Гарантия на все модели техники Apple завершилась весной 2024 г., что привело к тому, что при ремонте нет возможности поставить оригинальные комплектующие, пишут «Ведомости» со ссылкой на независимого аналитика Сергея Вильянова.
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