"Президент Украины" Владимир Зеленский объявлен в розыск Министерством внутренних дел Российской Федерации.
Зеленский объявлен в розыск. Какие-либо переговоры исключены: «только капитуляция и трибунал»
Комментарии
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ЖИГА жига
качественно.... начали готовить новый "нюренберг"
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14 час.
brigadier21 Snytsarienko
Мне вот интересно - удар баллистической ракетой в киевское метро в районе Гидропарка - приведёт ли к затоплению бункер Зеленмана? Ведь стопудова его бункер имеет сообщение с железной дорогой для безопасного съё.. , пардон, безопасной эвакуации, а это лучше делать через резервную ветку метрополитена.
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12 час.
Ваша Светлость
Этих бандерлядей нужно осудить заочно, а приговор приводить в исполнение в любой точке мира...
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11 час.
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