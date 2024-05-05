Зеленский объявлен в розыск. Какие-либо переговоры исключены: «только капитуляция и трибунал»

brigadier21 Snytsarienko

Мне вот интересно - удар баллистической ракетой в киевское метро в районе Гидропарка - приведёт ли к затоплению бункер Зеленмана? Ведь стопудова его бункер имеет сообщение с железной дорогой для безопасного съё.. , пардон, безопасной эвакуации, а это лучше делать через резервную ветку метрополитена.