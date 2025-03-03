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Депутат Гаврилов: налоговый вычет за ипотеку вырастет до 1,1 млн рублей

Депутат Гаврилов: налоговый вычет за ипотеку вырастет до 1,1 млн рублей

Правила предоставления налоговых вычетов и их лимиты изменятся в 2025 году. Увеличится, например, размер возврата по имущественному налоговому вычету, рассказал РИА «Новости» глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

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