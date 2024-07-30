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Новшества для пенсионеров с августа: доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз

Новшества для пенсионеров с августа: доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз

Новшества для пенсионеров с августа: доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз Юлия ЧелкановаС начала августа пенсионеров, достигших 70-летнего возраста, ожидает приятный сюрприз — удвоение фиксированной выплаты к пенсии.

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