Новшества для пенсионеров с августа: доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз Юлия ЧелкановаС начала августа пенсионеров, достигших 70-летнего возраста, ожидает приятный сюрприз — удвоение фиксированной выплаты к пенсии.
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