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НАТО снова пытается нас перехитрить. В чем смысл последних "новостей"

НАТО снова пытается нас перехитрить. В чем смысл последних "новостей"

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Очень интересные сообщения приходят в последние дни из стран коллективного Запада.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Зачем перепечатывать вчерашнюю статью? Еще и выдавать ее за свежий материал?
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1 час.
Natalija Osminina
Все равно смешно.
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41 мин.
Natalija Osminina
Насчет ответки по территории Европы уже Россия англичанам намекала. Зачем об этом трубить на всех углах? Это произойдет и так по факту взлета F16 с аэродрома какой-либо страны Европы: &quot;кто подставился, я не виновата&quot;. Или при ударах по Крымскому мосту, городам России и пр. А делить Украину будут просто: 4 области - России, западную Украину-Польше, Венгрии и Румынии. Центральная  Украина станет безлюдной.  Сразу за дележкой Украины начнется дележка Европы: восточная -России, западная-Великобритании, центральная - Ватикану. Ну, а через некоторое время и центральная Украина станет Россией и центральная Европа.
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