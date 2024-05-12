НАТО снова пытается нас перехитрить. В чем смысл последних "новостей"

Natalija Osminina

Насчет ответки по территории Европы уже Россия англичанам намекала. Зачем об этом трубить на всех углах? Это произойдет и так по факту взлета F16 с аэродрома какой-либо страны Европы: "кто подставился, я не виновата". Или при ударах по Крымскому мосту, городам России и пр. А делить Украину будут просто: 4 области - России, западную Украину-Польше, Венгрии и Румынии. Центральная Украина станет безлюдной. Сразу за дележкой Украины начнется дележка Европы: восточная -России, западная-Великобритании, центральная - Ватикану. Ну, а через некоторое время и центральная Украина станет Россией и центральная Европа.