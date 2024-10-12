Врио заместителя начальника отдела МВД России - начальника отделения (отделение по работе с личным составом) МО МВД России «Джанкойский» старший лейтенант полиции Елизавета Бешенцева приглашает всех желающих полнить ряды сотрудников полиции и желает всем продуктивных и #Хороших_выходныхЧитать подробнее>>> .