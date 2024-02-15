Я прошу своего 38-летнего знакомого о небольшом одолжении. Он отвечает: "Не могу, я не в настроении, я сегодня плакал" "Что случилось?" "Нам сказали, что 20% сотрудников компании попадет под сокращение" Пфффф.
Как мы делаем из детей вечных инфантилов: еврейская пословица о том, как этого избежать
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Гаврилова
Как автор перескочил(а) от того, что 38-летний мужчина заплакал от неизбежности расставания с теми, кого сокращают и всего того, что за этим стоит (его-то не увольняют, у него все хорошо, а за приятелей-коллег он не может/не хочет заступиться), к изнеженности и инфантильности нынешних детей? Где связь?! Мужчину явно растили не в то время, когда "развивашки" стали модными.🤔
Ответить
12 час.
Владимир Терентьев
Ребенку нужна компания таких же сверстников, одноклассников, с одного двора с которыми бы он пинал футбол, играл в хоккей, а девчонки бы за них болели. А взрослые, учителя ненавязчиво, по сговору, должны создавать им условия - площадку, место для игр, где бы те собирались. Мы в детстве - 12 - 13 лет однажды залили проезжую часть дороги зимой, в мороз, поиграли, а в понедельник получили подзатыльники, когда грузовую машину занесло....
Ответить
10 час.
ВА
Владимир Акулов
Человек формируется не только под влиянием своих генов , семьи , окружения во дворе ... Он не только то , что с ним сделала жизнь ... Человек - это то , что он сделал с тем , что сделали с ним...То есть важна его реакция на всё , важен его продуктивный активизм. "Человек сам себе стоит , сам себе падает ".
Ответить
8 час.
Свежие комментарии