Как мы делаем из детей вечных инфантилов: еврейская пословица о том, как этого избежать

Нина Гаврилова Как автор перескочил(а) от того, что 38-летний мужчина заплакал от неизбежности расставания с теми, кого сокращают и всего того, что за этим стоит (его-то не увольняют, у него все хорошо, а за приятелей-коллег он не может/не хочет заступиться), к изнеженности и инфантильности нынешних детей? Где связь?! Мужчину явно растили не в то время, когда "развивашки" стали модными.🤔

Владимир Терентьев Ребенку нужна компания таких же сверстников, одноклассников, с одного двора с которыми бы он пинал футбол, играл в хоккей, а девчонки бы за них болели. А взрослые, учителя ненавязчиво, по сговору, должны создавать им условия - площадку, место для игр, где бы те собирались. Мы в детстве - 12 - 13 лет однажды залили проезжую часть дороги зимой, в мороз, поиграли, а в понедельник получили подзатыльники, когда грузовую машину занесло....