Глубокая стимуляция мозга способствует восстановлению силы рук после инсульта

Исследователи из Медицинской школы Университета Питтсбурга (University of Pittsburgh) представили результаты, демонстрирующие эффективность глубокой стимуляции мозга (DBS) в восстановлении двигательных функций у пациентов, перенесших инсульт или черепно-мозговую травму.
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