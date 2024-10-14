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Глубокая стимуляция мозга способствует восстановлению силы рук после инсульта

Глубокая стимуляция мозга способствует восстановлению силы рук после инсульта

Исследователи из Медицинской школы Университета Питтсбурга (University of Pittsburgh) представили результаты, демонстрирующие эффективность глубокой стимуляции мозга (DBS) в восстановлении двигательных функций у пациентов, перенесших инсульт или черепно-мозговую травму.

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