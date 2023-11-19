Роскошь из воздуха: как и где применяют углерод из атмосферы

Если мысль о том, что скоро мы преодолеем критический рубеж потепления с необратимыми последствиями для человечества, вызывает у вас желание выпить, смешайте мартини с водкой, изготовленной из промышленных выбросов.
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