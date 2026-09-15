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Царьград

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Патрушев раскритиковал Сикорского за игнорирование мирных заявлений

Патрушев раскритиковал Сикорского за игнорирование мирных заявлений

Глава Морской коллегии Николай Патрушев упрекнул министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского за невнимание к словам Владимира Путина о мирных намерениях России по отношению к Европе на фоне заявлений о военных конфликтах.

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