В России предложили ввести утильсбор для импортной электроники

В России предложили ввести утилизационный сбор на импортную электронику, он должен работать аналогично утильсбору для автомобилей и дополнительно обеспечивать финансирование развития отечественных производств.
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