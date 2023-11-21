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Парламентская газета

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В России предложили ввести утильсбор для импортной электроники

В России предложили ввести утилизационный сбор на импортную электронику, он должен работать аналогично утильсбору для автомобилей и дополнительно обеспечивать финансирование развития отечественных производств.

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