Американские военные разбирают тактику русский войск в специальном учебном пособии

В США опубликовали свод данных о ВС России и тактических схемах, применяемых русской армией в СВО.Сухопутные войска ВС США подготовили 280-страничный свод данных о вооруженных силах России, их структуре, вооружениях и тактике действий, но оставили за скобками конфликт на Украине.