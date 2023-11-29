Кадры задержания жителя Кемерова по делу о госизмене

Скриншот видео Кадры задержания сотрудниками ФСБ жителя Кемерова, обвиняемого в государственной измене и приготовлении к участию в деятельности террористической организации, появились в распоряжении РЕН ТВ.
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