Петицию об усыплении бродячих собак создали забайкальцы

Подробности и аргументы автора петиции за эвтаназию бродячих собак в публикации «Царьграда».Жительница Читы Марина Борзенкова создала петицию на портале Change, в которой просить принять закон об усыплении бродячих собак в Забайкалье.
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