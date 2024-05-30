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Китай

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НОАК продолжит свои действия, если выступающие за "независимость Тайваня" силы не прекратят провокации - Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня

Пекин, 29 мая /Синьхуа/ -- Народно-освободительная армия Китая /НОАК/ продолжит действия по решительной защите национального суверенитета и территориальной целостности до тех пор, пока силы, выступающие за "независимость Тайваня", не прекратят провокации, подчеркнула в среду официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.

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