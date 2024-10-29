«Коммерсант»: экс-главу управления ВС РФ задержали из-за наводки его начальника

Бывший начальник первого управления Главного управления связи (ГУС) ВС РФ Александр Оглоблин был арестован благодаря сделке со следствием, заключенной другим генералом, подчиненным которого являлся задержанный.
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