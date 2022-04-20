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TSMC удалось привлечь $3,5 млрд на строительство предприятия в Аризоне

TSMC удалось привлечь $3,5 млрд на строительство предприятия в Аризоне

До того, как TSMC объявила о намерениях построить предприятия в США и Японии, руководство компании не раз говорило о необходимости субсидирования подобных проектов местными властями.

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