TSMC удалось привлечь $3,5 млрд на строительство предприятия в Аризоне

До того, как TSMC объявила о намерениях построить предприятия в США и Японии, руководство компании не раз говорило о необходимости субсидирования подобных проектов местными властями.
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