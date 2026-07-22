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Импорт бананов в Россию вырос почти на четверть за полгода

Импорт бананов в Россию вырос почти на четверть за полгода

За первые семь месяцев 2026 года Россия нарастила импорт бананов почти на четверть. По данным Россельхознадзора, с 1 января по 19 июля в страну ввезли 859,1 тысячи тонн бананов, что на 23,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

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