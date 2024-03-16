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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вильям Галас: «Аршавин был талантлив, но у него не получилось великой карьеры. АПЛ – очень сложная лига, нужно показывать себя даже на тренировке, а он был немного ленив. Его футбол заточен на игру раз в неделю»

– Первые 6 месяцев казалось, что Аршавин на голову выше многих игроков АПЛ, что он был настолько хорош.

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