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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Депая о переходе в РПЛ: «Это было бы неожиданно. «Спартак»? Пока ничего не слышал от него»

30-летний нападающий сборной Нидерландов покидает «Атлетико» на правах свободного агента. – Возможен ли переход Депая летом в РПЛ? – Честно говоря, это было бы неожиданно, так как ни один российский клуб не выходил на связь.

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