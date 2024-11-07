Порошенко перечислил пять красных линий для Зеленского и Трампа

МОСКВА, 7 ноября, ФедералПресс. Экс-президент Украины Петр Порошенко очертил пять красных линий для Владимира Зеленского и Дональда Трампа в отношении будущего республики после победы республиканца на выборах в США.
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