Теперь этот вопрос закрыт

Путин о СВО.1. Россия 8 лет не признавала ДНР и ЛНР, потому что хотела договориться.2. Политического решения о штурме Киева в 2022 году не было.
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Комментарии
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Samarium
украина не должна существовать , как самостоятельное государство, каковым она, по своей сути, никогда и не была....
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15 час.
Юрий Золотарев
БандероЖОпию необходимо физически уничтожить! Украина же возродится через несколько (пару десятков?) лет.
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15 час.
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