Позитив для оптимистов

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В России дефицит кадров и из-за этого зафиксирован рост зарплат. Но работать всё равно некому, а с диванов по-прежнему стонут о безработице

В России дефицит кадров и из-за этого зафиксирован рост зарплат. Но работать всё равно некому, а с диванов по-прежнему стонут о безработице

Вот только начал писать данную заметку и уже представляю бросившихся строчить про модальные и медианные зарплаты любителей складывать и делить пополам зарплаты министра и уборщицы.

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