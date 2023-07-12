В России дефицит кадров и из-за этого зафиксирован рост зарплат. Но работать всё равно некому, а с диванов по-прежнему стонут о безработице

Вот только начал писать данную заметку и уже представляю бросившихся строчить про модальные и медианные зарплаты любителей складывать и делить пополам зарплаты министра и уборщицы.
Популярные статьи
- Китай отказал в приёме г-ну Боррелю и ввёл санкции против США и ЕС, нанеся удар по производству чипов
- Запад устроил банкет и пытался заигрывать с лидерами Бразилии, Индии, ЮАР, Саудовской Аравии, Турции. Ничего не вышло, они всё слили России
- Эксперты показали план по восстановлению нашего военного присутствия на Кубе, от которого США уже страшно.
Свежие комментарии