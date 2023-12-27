Треть иноагентов оштрафовали за отсутствие маркировки на более чем 11 млн рублей

Роскомнадзор составил в отношении иноагентов 275 административных протоколов за отсутствие маркировки, судами им были назначены штрафы на сумму более 11,3 млн рублей, сообщили «Известиям» в федеральной службе.
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