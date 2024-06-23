Команда «Формулы-1» Haas выпустила заявление по итогам разбирательств с «Уралкалием»

Американская команда «Формулы-1» Haas выпустила заявление, в котором утверждает, что арбитражный трибунал в Швейцарии пришел к выводу о наличии у команды уважительной причины для разрыва контракта с «Уралкалием» и разрешил ей сохранить часть спонсорских денег за период до прекращения сотрудничества и возместить остаток суммы российской компании.