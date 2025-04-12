Следующим мировым гегемоном может стать Евросоюз

Евросоюз, это союз голодранцев. США печатали бабки и всем их впаривали, при помощи военной силы. Будет ли такая возможность у Евросоюза? Ресурсов у них нет, долги под крышу, промышленность или почила в бозе, или стагнирует. Что они имеют? Непомерные амбиции и опыт получения люлей от "варваров с востока", раз в столетие. Как раз время подошло...

ВМ

Владимир Минаков

А за счёт чего страны Европы вдруг стали богатыми, если на этой части континента с полезными ископаемыми большая проблема? Так ведь Португалия, Испания, Британия, Франция, Голландия, Дания, обогащались за счёт колоний. Колонии обрели независимость - и всё величие пошло на убыль. А вот спесь от былого величия осталась. Штаты - под единым правлением президента. А в ЕС их три десятка и каждый хочет править, а Швондерлаем тоже хочет быть выше макарона, остальных правителей и Папы Римского - вот и получили телегу из басни Крылова... Если не получат от России дешёвые нефть и газ - будут курить бамбук: Китай имеет энергоносители в 1,5...2 раза дешевле, чем ЕС, да расположен так, что на отопление особо не тратится, поэтому и стоимость произведенных товаров будет вне конкуренции, даже при высокой таможенной наценке.