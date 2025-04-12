Трамп только что разыграл со всем миром сценку из еврейского анекдота, купил всему миру козла.Потом освободил весь мир от этого козла, пока на 90 дней.
Следующим мировым гегемоном может стать Евросоюз
Комментарии
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GD
Gennady Domnenko
Евросоюз, это союз голодранцев. США печатали бабки и всем их впаривали, при помощи военной силы. Будет ли такая возможность у Евросоюза? Ресурсов у них нет, долги под крышу, промышленность или почила в бозе, или стагнирует. Что они имеют? Непомерные амбиции и опыт получения люлей от "варваров с востока", раз в столетие. Как раз время подошло...
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13 час.
ВМ
Владимир Минаков
А за счёт чего страны Европы вдруг стали богатыми, если на этой части континента с полезными ископаемыми большая проблема? Так ведь Португалия, Испания, Британия, Франция, Голландия, Дания, обогащались за счёт колоний. Колонии обрели независимость - и всё величие пошло на убыль. А вот спесь от былого величия осталась. Штаты - под единым правлением президента. А в ЕС их три десятка и каждый хочет править, а Швондерлаем тоже хочет быть выше макарона, остальных правителей и Папы Римского - вот и получили телегу из басни Крылова... Если не получат от России дешёвые нефть и газ - будут курить бамбук: Китай имеет энергоносители в 1,5...2 раза дешевле, чем ЕС, да расположен так, что на отопление особо не тратится, поэтому и стоимость произведенных товаров будет вне конкуренции, даже при высокой таможенной наценке.
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10 час.
вд
валерий двойнишников
...если останется само ЕС....
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4 час.
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