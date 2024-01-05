Правительство РФ включило трассу М-5 в расширенный план дорожного строительства

Правительство РФ включило трассу М-5 «Урал» в расширенный план дорожного строительства. Всего в 2024—2028 годах предусмотрена реализация 380 проектов, тогда как в 2022 году их было запланировано только 250.
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