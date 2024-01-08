Ученые объяснили вред диет с высоким содержанием жиров

В результате проведенного эксперимента американские ученые пришли к выводу, что даже растительные жиры, если потреблять их регулярно и в течение длительного времени, могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
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