Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал ООО «Спектр» за хранение на продажу 38,85 кг просроченного мяса птицы, выявленного в июне 2026 года, а саму продукцию изъяли из оборота.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Telegraph: Зеленс...
- Исследование Scie...
- В Москве хотят ли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым