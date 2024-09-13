Шарапова выиграла голосование болельщиков на включение в Зал славы тенниса

Российская теннисистка Мария Шарапова поблагодарила своих фанатов за поддержку после того, как стала лидером в зрительском голосовании на включение в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте в 2025 году.
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