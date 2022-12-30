Парламентская газета

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День 31 декабря в истории

День 31 декабря в истории

23 года назад (1999) Борис Ельцин объявил о сложении с себя полномочий Президента РФ. В 12 часов дня в эфир вышло обращение первого Президента России Бориса Ельцина к жителям страны, в котором он объявил о своей отставке с поста главы государства.

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