ИА "Русский ГУП Продакшн" Из личного архива (ИИ) Напомним: наша редакция 6 декабря 2024 года публиковала статью о том, как Яфет Ширинов смог избежать уголовной ответственности за избиение русского мужика, Николая Дунаева.