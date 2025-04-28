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В Ивановской области мигрант из Азербайджана Яфет Ширинов, заключил фиктивный брак и получил гражданство России

В Ивановской области мигрант из Азербайджана Яфет Ширинов, заключил фиктивный брак и получил гражданство России

ИА "Русский ГУП Продакшн" Из личного архива (ИИ) Напомним: наша редакция 6 декабря 2024 года публиковала статью о том, как Яфет Ширинов смог избежать уголовной ответственности за избиение русского мужика, Николая Дунаева.

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