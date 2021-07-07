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Раскрыты четыре популярные уловки для обмана покупателей в супермаркетах

Раскрыты четыре популярные уловки для обмана покупателей в супермаркетах

Эксперты рассказали, какие уловки для обмана покупателей часто используют продавцы в супермаркетах.Отмечается, что вероятность обмана увеличивается, если в момент покупки товара клиент находится в нетрезвом состоянии или разговаривает по телефону.

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