Раскрыты четыре популярные уловки для обмана покупателей в супермаркетах

Эксперты рассказали, какие уловки для обмана покупателей часто используют продавцы в супермаркетах.Отмечается, что вероятность обмана увеличивается, если в момент покупки товара клиент находится в нетрезвом состоянии или разговаривает по телефону.
Эксперты рассказали, какие уловки для обмана покупателей часто используют продавцы в супермаркетах.Отмечается, что вероятность обмана увеличивается, если в момент покупки товара клиент находится в нетрезвом состоянии или разговаривает по телефону.
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