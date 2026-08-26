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Регионы России

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МИД Ирана направил в ООН письмо о «экономическом терроризме» США

МИД Ирана направил в ООН письмо о «экономическом терроризме» США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи направил официальное письмо генеральному секретарю и членам Совета Безопасности ООН с разъяснением позиции Тегерана по политике США, которую иранская сторона квалифицирует как «экономический терроризм».

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