МИД Ирана направил в ООН письмо о «экономическом терроризме» США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи направил официальное письмо генеральному секретарю и членам Совета Безопасности ООН с разъяснением позиции Тегерана по политике США, которую иранская сторона квалифицирует как «экономический терроризм».
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