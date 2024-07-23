Мэр Харькова заявил о бесполезности пары Patriot для обороны города

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Пара зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не смогут защитить Харьков от артиллерийских атак. О бесполезности американских пусковых установок для обороны города заявил в интервью для «РБК-Украина» мэр Харькова Игорь Терехов.