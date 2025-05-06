«Локомотив» в финале Кубка Гагарина, сборная Ротенберга проиграла 7:8, Трент объявил об уходе из «Ливерпуля», Чжао Синьтун – чемпион мира по снукеру, Акинфеев регистрирует товарный знак и другие новости

1. «Локомотив» победил «Салават Юлаев» в 5-м матче полуфинала Кубка Гагарина и вышел в финал, выиграв серию 4-1.
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