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Не только о футболе

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«Локомотив» в финале Кубка Гагарина, сборная Ротенберга проиграла 7:8, Трент объявил об уходе из «Ливерпуля», Чжао Синьтун – чемпион мира по снукеру, Акинфеев регистрирует товарный знак и другие новости

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Комментарии
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Лена Мисько
Всё... Первый канал проигран, уходим на тнт
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1 час.
Лена Мисько
Ротенберг зачем-то набросил на Жамнова, который проиграл главный турнир в хоккее - Кубок Первого Канала. Ну а я очень надеюсь, что СКА-1946 на финал возглавит Роман Борисович. С таким «тренером» вернутся победные традиции. Для МХК «Спартак».
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1 час.
Лена Мисько
и будет РоРо  играть за кубок Камедиклаб
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1 час.
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