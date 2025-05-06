«Локомотив» в финале Кубка Гагарина, сборная Ротенберга проиграла 7:8, Трент объявил об уходе из «Ливерпуля», Чжао Синьтун – чемпион мира по снукеру, Акинфеев регистрирует товарный знак и другие новости

Лена Мисько

Ротенберг зачем-то набросил на Жамнова, который проиграл главный турнир в хоккее - Кубок Первого Канала. Ну а я очень надеюсь, что СКА-1946 на финал возглавит Роман Борисович. С таким «тренером» вернутся победные традиции. Для МХК «Спартак».