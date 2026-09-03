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Крымская газета

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Житель Щёлкино сядет на десять лет за домашнюю плантацию конопли

Житель Щёлкино сядет на десять лет за домашнюю плантацию конопли

Ленинский районный суд привлёк к уголовной ответственности 32-летнего жителя Щёлкино. Мужчина организовал домашнюю плантацию конопли для последующего сбыта.

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