Михаил Онуфриенко: Анализируя ТГ-пространство, увидела довольно интересную подробность

Анализируя ТГ-пространство, увидела довольно интересную подробность.Есть некоторые каналы на жовтоблакитной помойке, которые открыто призывают граждан России, хоть в Крыму, хоть в новых регионах, хоть в «коренной» России связываться с ними и сливать данные.
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