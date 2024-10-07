Михаил Онуфриенко: Анализируя ТГ-пространство, увидела довольно интересную подробность

Анализируя ТГ-пространство, увидела довольно интересную подробность.Есть некоторые каналы на жовтоблакитной помойке, которые открыто призывают граждан России, хоть в Крыму, хоть в новых регионах, хоть в «коренной» России связываться с ними и сливать данные.