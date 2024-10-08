Акции Лукойл включили в топ-3 перспективных бумаг октября Аналитики Газпромбанк Инвестиции назвали топ-3 наиболее перспективных бумаг в октябре 2024 года, пишет Финмаркет.
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Акции Лукойл включили в топ-3 перспективных бумаг октября Аналитики Газпромбанк Инвестиции назвали топ-3 наиболее перспективных бумаг в октябре 2024 года, пишет Финмаркет.
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