Директор пермской компании ответит за неуплату налогов на миллионы рублей

Директор компании в городе Чайковский (Пермский край) предстанет перед судом за сокрытие налогов. Следователи заверили расследование уголовного дела в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью.
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