Politico: в ЕС раздражены авторитаризмом фон дер Ляйен

Авторитарный стиль управления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен все чаще вызывает раздражение в европейских столицах, европейские лидеры все настойчивее намекают брюссельским чиновникам о необходимости прекратить «силовой захват власти», сообщает Politico.
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