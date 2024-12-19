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Politico: в ЕС раздражены авторитаризмом фон дер Ляйен

Politico: в ЕС раздражены авторитаризмом фон дер Ляйен

Авторитарный стиль управления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен все чаще вызывает раздражение в европейских столицах, европейские лидеры все настойчивее намекают брюссельским чиновникам о необходимости прекратить «силовой захват власти», сообщает Politico.

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