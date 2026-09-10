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Аргументы и Факты

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Политолог Блохин объяснил роль Рэтклиффа в переговорах

Политолог Блохин объяснил роль Рэтклиффа в переговорах

Замена Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в переговорах с РФ и Украиной маловероятна по той причине, что это не входит в обязанности Рэтклиффа, он должен вести переговоры лишь со своими коллегами из других стран.

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