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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яруллин об игре во время мусульманского поста ураза: «Не заметил, что это тяжело. Мы короткими сменами играем, есть время передохнуть. И Всевышний облегчает, конечно»

– Каково вообще спортсменам-мусульманам, уразу можно или нельзя держать? Тяжело же во время уразы таким сильным нагрузкам себя подвергать.

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