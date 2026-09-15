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Регионы России

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Василий Ракитин примет участие в деловой миссии в Якутию

Василий Ракитин примет участие в деловой миссии в Якутию

Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК, действительный член Академии горных наук, директор по развитию «Горнопромышленной стратегии» Василий Ракитин представит возможности взаимодействия российского горнопромышленного комплекса с Якутией в сфере инвестиций, промышленной кооперации и реализации технологических проектов.

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