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Вице-спикер Госдумы Толстой рассказал о рассмотрении законопроекта по запрете смены пола

Вице-спикер Госдумы Толстой рассказал о рассмотрении законопроекта по запрете смены пола

Государственная дума РФ рассмотрит на пленарном заседании законопроект о запрете смены пола. В конце мая была внесена законодательная инициатива, которая предлагает установить полный запрет на медицинские вмешательства, направленные на смену пола.

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